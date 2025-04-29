رفعت وزارة التعليم العالي الموريتانية العدد الإجمالي للطلاب الممنوحين إلى 17.596 طالبا يمثلون 41% من عدد الطلاب في المؤسسات التابعة لوصاية الوزارة، والوصاية المشتركة مع قطاعات أخرى، حسب إعلان صادر عنها اليوم الثلاثاء.



وأضافت وزارة التعليم العالي 2.216 منحة جديدة في تحيينها الجديد لقوائم الممنوحين، ويعود أكثر هذه المنح حسب الإعلان، إلى الارتفاع الكبير في عدد الممنوحين وفق معيار الدعم الاجتماعي.

وردّ إعلان الوزارة الزيادة إلى مراجعة عملية إسناد المنح الداخلية التي اكتملت بمشاركة المؤسسات المختلفة التي قامت بتحيين بيانات المسجلين فيها وبالتعاون مع مندوبية تآزر.

ودعت الوزارة أي طالب يرى أنه يستحق منحة لم يحصل عليها أن يراجع مديرية التوجيه والمنح في أجل أقصاه يوم الجمعة 2 مايو القادم، آملةً أن تكون هذه المراجعة الشاملة قد استوعبت جميع التظلمات.



ويُعدّ ملفّ المنح والمساعدات الاجتماعية أحد الملفات الرئيسية العالقة بين الوزارة والاتحادات الطلابية، ولا تزال الاتحادات تقود احتجاجات متواصلة لتحقيق مطالبها، بينما أوقفت الوزارة التعامل مع ثلاث منها بحجّة “أعمال شغب في انتخابات مكتب تمثيل الطلاب.”