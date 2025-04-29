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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا .. انطلاق مسيرة “ميثاق الحراطين” وسط نواكشوط

الطيب علويبواسطة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحراطين من ساحة مسجد المغرب وسط العاصمة نواكشوط إلى ساحة المطار القديم.

ويشارك فى المسيرة التى ينظمها الميثاق سنويا مئات المواطنين الموريتانيين من مختلف الأجناس والأعراق، إضافة إلى بعض القيادات الحزبية فى البلد.

وتطالب المسيرة بتكريس الوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الاجتماعية بين طبقات الشعب الموريتاني عبر التعليم والتوزيع العادل للثروة.

ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تطالب  بالوحدة الوطنية، وإدماج المرأة الحرطانية، داعية إلى رفع الظلم عن شريحة لحراطين، وتمكينها من حقوقها.

تحيي المسيرة الذكرى السنوية للميثاق الذي تأسس قبل 12 عاماً، وخلق حراكا شعبيا وسياسيا يهدف إلى مناهضة ممارسات الاستعباد، وإنصاف من يعتبرهم “ضحايا تهميش”.

Mauritel

موري نت
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