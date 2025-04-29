انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحراطين من ساحة مسجد المغرب وسط العاصمة نواكشوط إلى ساحة المطار القديم.
ويشارك فى المسيرة التى ينظمها الميثاق سنويا مئات المواطنين الموريتانيين من مختلف الأجناس والأعراق، إضافة إلى بعض القيادات الحزبية فى البلد.
وتطالب المسيرة بتكريس الوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الاجتماعية بين طبقات الشعب الموريتاني عبر التعليم والتوزيع العادل للثروة.
ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تطالب بالوحدة الوطنية، وإدماج المرأة الحرطانية، داعية إلى رفع الظلم عن شريحة لحراطين، وتمكينها من حقوقها.
تحيي المسيرة الذكرى السنوية للميثاق الذي تأسس قبل 12 عاماً، وخلق حراكا شعبيا وسياسيا يهدف إلى مناهضة ممارسات الاستعباد، وإنصاف من يعتبرهم “ضحايا تهميش”.
الثلاثاء, 29 أبريل
24/24 :
- موريتانيا .. انطلاق مسيرة “ميثاق الحراطين” وسط نواكشوط
- وزارة التعليم العالي تضيف 2.216 منحة جديدة لقوائم الممنوحين
- البرلمان الموريتاني يجيز مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية مع شركة (ساميا)
- من الاسترقاق إلى إصلاح المنظومة الانتخابية.. هذه أبرز بنود وثيقة الأغلبية للحوار (خاص)
- وزير دفاع السنغال: تعاوننا العسكري مع موريتانيا مثال يحتذى في المنطقة
- الجمارك تعلن إحباط محاولة لتهريب البنزين عبر الحدود مع مالي
- بعد خمسين يومًا على تعيين المنسق.. أين وصلت التحضيرات للحوار في موريتانيا؟
- توقيع اتفاقية تموّن بموجبها موريتانيا أسواق السنغال بالأضاحي