صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 25-012، الذي يقضي بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة الموقعة بين موريتانيا والشركة العربية للصناعة والتعدين (ساميا).

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار “جهود الحكومة الهادفة إلى تعبئة الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية الوطنية”.

وتشمل الاتفاقية حسب بيان نشرته صفحة الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، “اقتناء مصنع جديد لإنتاج الجبس، من المتوقع بدء تشغيله في يونيو 2025، شراء معدات لاستغلال المقالع، إنشاء نظام لإدارة بيئية يتماشى مع المعايير، بناء مساكن مؤقتة للعمال في موقع العمل”.

وقال وزير المعادن والصناعة، تيام تيجاني، إن “الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز القدرة التنافسية لشركة SAMIA، والمساهمة في إنعاش القطاع الصناعي في البلاد، وتحقيق أثر إيجابي في مجال خلق فرص العمل وتوفير العملات الأجنبية”.

وأوضح أن الاتفاقية “تمنح SAMIA نظامًا ضريبيًا تحفيزيًا يتضمن إعفاءات وتسهيلات ضريبية، لتمكينها من مواجهة المنافسة التي تفرضها الشركات الخاصة العاملة في نفس المجال”.