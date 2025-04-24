نظمت كينروس تازيازت، انتخابات ممثلي العمال للموقع المعدني لتازيازت ومكتب نواكشوط، التي سمحت بتجديد أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة.

وأظهرت النتائج انتخاب عشرة ممثلين منتدبين، وعشرة بدلاء لموقع تازيازت، في حين تم اختيار ثلاثة منتدبين وثلاثة بدلاء لمكتب نواكشوط.

وحسب ما أعلنت الشركة فإن هده الانتخابات يجسد تنظيم هذه الانتخابات مرحلة مهمة في تعزيز مناخ عمل مبني على الاستماع والتشاور والاعتراف بدور كل واحد من معاونينا في حياة المؤسسة.

وقالت الشركة في بيان لها إن مستوى المشاركة المرتفع بين العمال – والذي بلغ 78.45% في موقع تازيازت و64.83% في نواكشوط – يعكس الاهتمام الذي يوليه الموظفون للتمثيل النقابي ولدوره في الحوار الاجتماعي.

وأضافت أن الانتخابات المنظمة في جو من الاحترام المتبادل في ظروف مثالية، ما يقدم برهانا ساطعا على تعلق جميع الأطراف ذات المصلحة بعملية عادلة ومنصفة.