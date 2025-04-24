قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، “إن كل المؤشرات حاليا توحي بأن الحوار الذي بدأ التحضير له سيكون جامعا لكل ألوان الطيف السياسي”.

وأضاف خلال تصريحات له مساء الأربعاء، أن “هذا الحوار يشكل استثناء من الحوارات السابقة، إذ لا تمليه ضغوط ولا إكراهات سياسية (انقلاب، أو انتخابات)، وقد منح من الوقت ما يكفي لإنجاحه”، حسب تعبيره.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني يريد للحوار، الذي بدأ التحضير له، أن يكون شاملا ولا يستثني أحدا، وقد ألزم الحكومة بمزيد من التشاور والانفتاح في السياسات العمومية، سواء عند تصورها أو تطبيقها، خاصة مع المستهدفين بها” حسب قوله.