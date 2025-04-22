قطعت نقابات التعليم الأساسي والثانوي (الموحدة) اليوم الثلاثاء إضراباً دخلته منذ أسبوعين، كان “تجسيداً لحجم الغضب الذي يعتمل في نفوس المدرسين في ظل غياب إرادة جادة للتعاطي مع مطالبهم المشروعة.”



وأصدرت النقابات الاثنتا عشر التي خاضت الإضراب بيانا أعلنت فيه “اختتام محطات الإضراب،” دون أن توضح إن كان إيقاف الإضراب نتيجة للاستجابة لمطالبها التي قالت في بيان سابق إنه “لايمكن التراجع عنها.”



ووصف البيان الإضراب المنصرم “بالمحطة نضالية ضمن مسار طويل سنمضي فيه بثبات حتى تتحقق مطالبنا المشروعة، وفي مقدمتها: تحسين الرواتب والعلاوات، توفير سكن لائق للمدرس، وتسوية المظالم المتراكمة.”



وعبرت النقابات عن استعدادها لتحمل تبعات الإضراب من “اقتطاعات مجحفة تمس رواتبهم وعلاواتهم الزهيدة أصلاً،” مؤكدة عدم ترددها في” خوض هذه المعركة دفاعاً عن كرامتهم ورفضاً لكل أشكال التلاعب بحقوقهم.”



وكانت نقابات التعليم الأساسي والثانوي (الموحدة)، قد دخلت الإضراب في التاسع من إبريل الجاري “بعد أن تبيّن زيف الادعاءات المتكررة حول وجود استجابة جادة وحقيقية لمطالب المدرسين.”