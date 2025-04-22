بحث وزير المعادن والصناعة الموريتانية، تيام التيجاني، مع وفد من السفارة الأمريكية ومؤسسة التمويل الأميركية “سبل تعزيز الشراكة في قطاع المعادن والصناعة”.

وضم الوفد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكي جون تي. آيس، ورئيس القسم السياسي والاقتصادي هيلاري ويليامز، والأخصائي الاقتصادي والتجاري بالسفارة طارق بهاء، وممثلين عن مؤسسة التمويل الأميريكية هما: ويليام بيغوس وآن-شارلوت فورت .

وكان في استقبال الوفد رفقة الوزير، الأمين العام للوزارة أحمد سالم ول بوهده، والمدير العام للمعادن والجيولوجيا، محمد يحي أحمد زروق، والمكلفة بمهمة في ديوان الوزير حبيبة بنت بكار.

تأتي الزيارة في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص حضورها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية، بعد أسابيع من إغلاق مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية (USAid) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونصت مسودة أمر تنفيذي مسربة عن وزارة الخارجية الأمريكية على أن “كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق.” حسب وكالة رويترز.