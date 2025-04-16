أجرى مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد الأربعاء، تعيينات في وزارتي التعليم العالي العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المؤسسات العمومية
المركز الوطني للخدمات الجامعية
المدير: الشيخ سيد احمد البكاي عاشور صمبة امبيريك، المدير الاداري لمعادن موريتانيا سابقا، خلفا للسيد محمد الراظي صدفنه الذي تم انهاء مهامه.
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
ديوان الوزير
المستشار المكلف بالتعاون والشراكة: يلي دياوارا، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل سابقا
المؤسسات العمومية
المرصد الوطني للبيئة والساحل
المدير العام: محمد يحيى شاه، المستشار المكلف بالتعاون والشراكة سابقا
المدير العام المساعد: داه برهيم باه
الوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم
المدير العام المساعد: عبد الرحمن سالم محمود، رئيس قطاع بالوكالة سابقاً.