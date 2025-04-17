قال وزير الصحة في الحكومة الموريتانية عبد الله ولد وديه، إن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح 2024 – 2028، التي ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، سيرصد لها مبلغ 1،34 مليار أوقية جديدة، والدولة الموريتانية خصصت لها 42‎%‎، من المبلغ.

وأضاف في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، إن نسبة 45%‎ من هذا المبلغ سيتحملها التحالف الدولي للقاحات، و2‎%‎ سيتكفل بها البنك الدولي.

وأشار إلى أنه ما تزال هناك فجوة 11‎%‎ من التمويل لم يتم بعد تأمينها، مضيفا أن هناك بعض الاتصالات بالشركاء الماليين للبلد، الذين لديهم استعداد كبير لسد هذه الفجوة.

وأكد أن الحكومة ستسد هذه الفجوة إن لم يتوفر لها تمويل، ومعتبرا أن اللقاحات السنوية في البلد تكلف ما مجموعه 270 مليون أوقية جديدة.