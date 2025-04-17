أعلنت شركة bp اليوم الخميس، عن شحن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال ضمن المرحلة الأولى من مراحل انتاج وتصدير الغاز من مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير.

إعلان الشركة جاء بعد أشهر من “فتح البئر الأولى من آبار المشروع”، التي أعلن عنها في نهاية ديسمبر 2024.

ولم يكشف بيان شركة bp (أحد الشركاء في المشروع) عن وجهة الغاز المصدّر، وتوقعت أن “تنتج المرحلة الأولى من المشروع حوالي 2.4 مليون طن من الغاز المسال سنويا لتلبية احتياجات الطاقة العالمية”.

ويشمل ذلك تخصيص “كميات من الغاز ستكون متاحة في الأسواق المحلية لموريتانيا والسنغال”.

وجاء في بيان الشركة أن “المشروع وفّر أكثر من 3 آلاف عمل محلية من خلال أنشطة الإنشاء، كما تعاقد مع حوالي 300 شركة محلية في أنحاء موريتانيا والسنغال”.