أطلقت وزارة تمكين الشباب مشاريع ستوفر 1750 فرصة عمل في مجالات الزراعة والصيد والتربية الحيوانية، بالتعاون مع قطاعات حكومية أخرى، حسب وزيرها محمد عبد الله ولد لولي.



وقال وزير التمكين، خلال افتتاح معرض صالون التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، إن مشروعاً بالتعاون مع وزارة الزراعة وفّر قرابة 300 فرصة عمل لـ102 مقاول زراعي شاب في منطقتي “اركيز” و”مبغدك”.



وأطلقت وزارة التمكين مشروعاً في قطاع الصيد التقليدي بالشراكة مع وزارة الصيد، لتشغيل 1000 شاب، سيبدأ تكوين الدفعة الأولى منهم (300 شاب) بعد أسبوع.



وأعلنت الوزارة عن مشروع نموذجي للمزارع المتكاملة مخصص للشباب الحاصلين على شهادات، سيوفر 350 فرصة عمل في مجالي تربية الأبقار وإنتاج الأعلاف.



بالإضافة إلى مشروع تجريبي في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه يشمل تشغيل 100 شاب في مرحلته الأولى.



وذكر الوزير إطلاق برامج أخرى من بينها “مشروعي – مستقبلي” الذي موّل حتى الآن 1556 مشروعاً بمبلغ 232 مليون أوقية جديدة، ومشروع دعم ريادة الأعمال النسائية والشباب في موريتانيا.



وتُموّل هذا المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية، واستفادت منه 400 مؤسسة صغيرة في مقاطعة دار النعيم وولايتي كوركول وكيديماغه، وفق قوله.



وأضاف أن برنامج “مهنتي” مكّن من تطوير 403 من المهنيين من خلال تكوين متقدم في آليات العمل، إضافة إلى تأهيل أكثر من 32 ألف شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، ولم تتح لهم فرصة التعليم أو اضطروا لتركه مبكراً، عبر مشروع “قابلية التشغيل” الممول من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وقال إنه تم تصميم وتمويل وتنفيذ برامج تكوين مهني لأكثر من 600 شاب وشابة، وتكوين 7500 آخرين على تسيير المقاولات الصغرى مع تقديم دعم مالي لهم لبدء مشاريعهم.