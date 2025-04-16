نفى المكتب الوطني للصرف الصحي ما وصفها بمزاعم “انسحاب الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي الشامل والعصري لمدينة نواكشوط”.



وأكد المكتب في بيان صادر ليل الأربعاء “التزام الشركة بتنفيذ كافة بنود العقد الموقع معها.” بعدما تدوالت صفحات على وسائل التواصل شائعة انسحاب الشركة.



وأضاف البيان أن المكتب تتوفر لديه جميع الضمانات المالية الكفيلة بضمان تنفيذ المشروع وفق الشروط المتفق عليها في العقد. وأن شائعة الانسحاب لا أساس لها من الصحة.



وينص العقد بشكل واضح على تخصيص فترة زمنية مدتها ستة أشهر لإجراء الدراسات التنفيذية بالإضافة الى الفترة اللازمة للمصادقة علي الدراسات التنفيذية، وفق البيان.



وتجري هذه الدراسات حاليا وفق جدول الأعمال المتفق عليه، وبمتابعة فنية دقيقة من الجهات المعنية، تمهيدا لانطلاق الأشغال فور الانتهاء من هذه المرحلة التحضيرية.



وأهاب المكتب الوطني للصرف الصحي بالجميع تحري الدقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.