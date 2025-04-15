Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 15 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الداخليّة تناقش مع الوُلاة “القضايا ذات الأولوية”

الطيب علويبواسطة

ناقش وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، مع الولاة، “جملة من القضايا ذات الأولوية.” وفق ما ورد في إيجاز صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

وشملت مواضيع النقاش “تقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز اللامركزية، إلى جانب الأمن، الهجرة غير الشرعية، وضعية اللاجئين، واقع الإدارة الإقليمية، والحالة المدنية”.

وتطرق الاجتماع، الذي احتضنته وزارة الداخلية في نواكشوط، إلى “سبل تعزيز الحماية المدنية، ومكافحة المخدرات، إضافة إلى تقييم الإشكالات التي تواجه السلطات الإدارية في الداخل، واستعراض مقترحات لحلها”.

ودعا الوزير الولاة، خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة السلطات الإدارية المحلية والعمل على تذليل العقبات أمامها، بما يضمن الاستقرار ويعزز مسار التنمية.

وكان الوزير الأول، المختار ولد أجاي، قد اجتمع أمس الاثنين، بالولاة لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

وترأس رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، اجتماعاً مماثلاً ناقش فيه قضايا الهجرة غير النظامية والمدرسة الجمهورية والتخطيط التنموي التشاركي.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة