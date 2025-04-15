ناقش وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، مع الولاة، “جملة من القضايا ذات الأولوية.” وفق ما ورد في إيجاز صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.



وشملت مواضيع النقاش “تقريب الإدارة من المواطن، وتعزيز اللامركزية، إلى جانب الأمن، الهجرة غير الشرعية، وضعية اللاجئين، واقع الإدارة الإقليمية، والحالة المدنية”.



وتطرق الاجتماع، الذي احتضنته وزارة الداخلية في نواكشوط، إلى “سبل تعزيز الحماية المدنية، ومكافحة المخدرات، إضافة إلى تقييم الإشكالات التي تواجه السلطات الإدارية في الداخل، واستعراض مقترحات لحلها”.



ودعا الوزير الولاة، خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة السلطات الإدارية المحلية والعمل على تذليل العقبات أمامها، بما يضمن الاستقرار ويعزز مسار التنمية.



وكان الوزير الأول، المختار ولد أجاي، قد اجتمع أمس الاثنين، بالولاة لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية.



وترأس رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، اجتماعاً مماثلاً ناقش فيه قضايا الهجرة غير النظامية والمدرسة الجمهورية والتخطيط التنموي التشاركي.