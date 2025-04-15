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موري آلو Mauritel
موري آلو

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موريتانيا توقع مع الاتحاد الأوروبي “ميثاقا للصحة”

مريم المنيربواسطة

وقعت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المتعمد لدى موريتانيا خواكين تاسوفيلا لونغا على ميثاق الصحة 2025-2027.

ويرتكز الميثاق على أربعة محاور: “تسريع خفض وفيات الأمهات والأطفال، مكافحة الأمراض، تعزيز الأمن الصحي والاستجابة للطوارئ، وتحسين الحوكمة والتغطية الصحية الشاملة”.

وحسب إيجاز نشرته وزارة الصحة على صحفتها على الفيسبوك، فإن هذا الميثاق يهدف لـ “تنفيذ وتقييم التدخلات الصحية، وتعزيز تنسيق تعبئة الموارد وتوزيعها وفق الأولويات الوطنية”.

وقال وزير الصحة الموريتاني عبد الله سيدي محمد وديه، إن هذا الميثاق “يمثل رؤية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وجهوده التي جعلت من الصحة دعامة أساسية للعدالة الاجتماعية والعيش الكريم”، وفق قوله.

وشدد الوزير “على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الميثاق، ومتابعته وتقييمه بصفة منتظمة”.

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موري نت
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