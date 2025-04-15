قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم بيباته، إن الحملة الزراعية الصيفية الحالية وصلت حتى الآن 48 ألف هكتار، منبها إلى أن حجم المساحة المزروعة في هذه الحملة يشكل سابقة من نوعها آملا أن يكون الحصاد ممتازا وفي موعده.

جاءت تصريحات الوزير خلال خلال زيارة تفقد واطلاع صحبة وزير الشباب، لمشروع زراعي نموذجي مكن من خلق 200 فرصة عمل، بمنطقتي أركيز، و”جك امبخ” التابعة لمقاطعة روصو بولاية ترارزة.

وتم خلال الزيارة عرض عرض قدمه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل (تشغيل)، عبد الفتاح عبد الفتاح، استعرض فيه مكونات المشروع وأهدافه، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”.

وأوضح أن هذا المشروع الذي سيتم في إطاره استغلال مساحة إجمالية قدرها 612 هكتارًا لزراعة الأرز، يستفيد منه 102 من رواد الأعمال الشباب من حملة الشهادات، 81 منهم على مستوى جزء المشروع في أركيز و21 في جزئه الموجود في “جك امبخ” التابعة لمدينة روصو.

وقال إن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ 43.944.297 أوقية جديدة، موزعة على ثلاث مكونات هي التكوين، وتمويل الحملة الزراعية، وتحضير الأرض والتأطير الفني للمستفيدين.