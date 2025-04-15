بدأ وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في الحكومة الموريتانية، حننه ولد سيدي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية للجزائر تدوم أربعة أيام.

وحسب ما أعلن الجيش الموريتاني، فإن زيارة ولد حننه للجزائر، تأتي تلبية لدعوة من الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

ويرافق وزير الدفاع في هذه الزيارة كل من اللواء الحسن ولد مكت قائد فرقة الأمن والاستخبارات العسكرية بقيادة الأركان العامة للجيوش، والعقيد أحمد سالم ولد حمزه، قائد فرقة التعاون العسكري بقيادة الأركان والعقيد الشيخ محمد الأمين ولد بلال، مدير العلاقات العسكرية بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.