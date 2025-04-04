قال رئيس حزب الإصلاح محمد ولد طالبن، إن منسق الحوار السياسي المرتقب موسى فال سبق له أن وزع على الأحزاب السياسية ورقة تضمنت خمسة أسئلة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح خلال مقابلة له مع قناة صحراء 24 اليوم الجمعة، أن الحزب قدم للمنسق ورقة تضمنت الإجابة على الأسئلة الواردة.

وتضمنت المورقة الوزعة على الأحزاب أسئلة حول “أهداف الحوار والمواضيع التي يجب أن يشملها، والأطراف المشاركة في الحوار، وآليات ضمان نجاح الحوار والصيغة التي يجب أن يكون عليها”.

ولفت ولد طالبن أن الحزب قدم لموسى فال وثيقة “عتيقة”، تمثل رؤية الحزب السياسية في القضايا الخلافية عند الطبقة السياسية.

وأشار إلى أن “رؤية الحزب النهائية ستكون “مقيدة بتوافقنا مع منسقية أحزاب الأغلبية”.

وأعرب رئيس الحزب عن تمنيه بأن يتمخض الحوار عن “مخرجات تطور الحوكمة في البلد وتنمي الدمقراطية ودولة القانون”.