بلاغ إلى المواطنين:

أعلنت وزارة التجارة والسياحة عن رصد حالة انتحال لصفة وكلاء حماية المستهلك بمقاطعة تيارت من طرف شخص قدم نفسه للتجار بهذه الصفة ممارسا الابتزاز تحت غطائها.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم ضبط المعني ويجرى التعامل معه وفقا لما يقتضيه القانون

وحدرت الوزارة من خطورة هذه التصرفات، داعية التجار والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التعاطي مع أي شخص لم يقدم ما يُثبت تكليفا رسميا صادرا عن الجهات المختصة، ويحمل بطاقة مهنية ويستغل في المهمة سيارة الخدمة التي تحمل شعار حماية المستهلك.

وأضافت أن وكلاء حماية المستهلك لا يتلقون أية مبالغ بشكل مباشر بل تدفع الغرامات مباشرة إلى حساب الخزينة العامة مقابل مخالصة.

وطالبت الوزارة كل من يتعرض لمثل هذه الممارسات بالتبليغ الفوري عنها.