وقّعت شركة الموريتانية للطيران وشركة الخطوط الملكية المغربية، اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، ودعم الربط بين الدار البيضاء وانواكشوط.

وقالت الشركتان إن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا.

وتنص الاتفاقية، التي وُقّعت على هامش زيارة وفد مغربي رفيع المستوى إلى نواكشوط، على تنسيق الجهود بين الشركتين من أجل تحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين، وتطوير شبكة الربط الجوي بين العاصمتين، إلى جانب دراسة فتح خطوط جديدة مستقبلاً تشمل مدناً أخرى في البلدين.

كما تشمل الاتفاقية مجالات متعددة، من بينها تبادل الخبرات في ميادين الصيانة الجوية، والتكوين الفني، وتطوير الكفاءات، وذلك في أفق الارتقاء بمستوى التنافسية والخدمة في الشركتين الوطنيتين.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، ودعم قطاعي السياحة والتجارة، خصوصاً في ظل الدينامية التي تعرفها العلاقات الاقتصادية المغربية – الموريتانية في السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن هذا التعاون يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعميق الروابط الثنائية، والانخراط في مشاريع تكاملية تستجيب لتطلعات البلدين، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية وغرب أفريقيا.

ويأتي هذا التطور في سياق اهتمام متزايد من الجانبين بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ونواكشوط، وفتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات حيوية.