توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة مرتفعة اليوم السبت، على معظم مناطق البلاد، حيث يُنتظر أن تصل إلى 46 درجة مئوية في ولاية كيدي ماغه، وسط ظروف مناخية تتسم برياح ضعيفة إلى معتدلة، تتراوح بين شرقية وشمالية شرقية في الجنوب والوسط، وشمالية غربية في باقي المناطق.



وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية، أن الرؤية ستتأثر بفعل الأتربة خصوصًا في مناطق الغرب والوسط والجنوب، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم في الشمال والوسط.



وفي العاصمة نواكشوط، توقعت الهيئة هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية، ضعيفة إلى معتدلة السرعة، مع رؤية متأثرة بالأتربة وسماء قليلة الغيوم.



وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:



‎النعمة………………………..29-44°

‎تمبدغه……………………….27-45°

‎ولاته………………………….28-43°

‎عدل بكرو …………………. 26-44°

‎باسكنو …………….………..26-44°

‎لعيون……………………… 27-45°

‎الطينطان………………… 29-44°

‎كيفه…………………………28-44°

‎كنكوصه……………………29-45°

‎باركيول………………….…28-45°

‎كيهيدي…………………….25-41°

‎مونكل………………………..28-44°

‎مقامه………………………30-45°

‎إمبود……………………….29-45°

‎ألاك………………..……….27-43°

‎مقطع لحجار………….…27-43°

‎بوكى…………………..….27-42°

‎روصو.…………………….18-35°

‎أبوتلميت…………………25-41°

‎أطار..……………….…….23-39°

‎وادان……………………….21-37°

‎شنقيط…………………..21-37°

‎أوجفت………………….24-40°

‎انواذيبو…………………16-25°

‎تجكجه………..…………25-40°

‎تيشيت………..………..27-42°

‎سيلبابي………….……30-46°

‎ازويرات……….……….15-32°

‎بئر أم اكرين………….12-26°

‎أكجوجت……………….23-39°

‎انواكشوط……………21-31°