تفقد وزير تمكين الشباب الموريتاني، محمد عبد الله ولد لولي، اليوم السبت، سير أشغال عدد من المشاريع التابعة لقطاعه، قيد التنفيذ ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

وشملت الزيارة أشغال بناء مسبح أولمبي في تفرغ زينة بسعة 1000 مقعد، وقاعة شبابية متعددة الاستخدامات في مقاطعة عرفات، بالإضافة إلى ترميم دار الشباب في مقاطعة السبخة.

وأشار الوزير إلى تقدم الأشغال في مشروع المسبح الأولمبي، مبدياً ارتياحه لسير العمل فيه، كما أوضح أن جهوداً فنية متواصلة تُبذل لإيجاد حل هندسي مناسب لمشكلة انخفاض مستوى مبنى دار الشباب بالسبخة مقارنة بالطريق المحاذي، قبل موسم الأمطار.

وفيما يخص قاعة عرفات، قال إن كافة التحديات التي واجهت المشروع تم التغلب عليها بالتعاون مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، مبرزاً أن القاعة تعتبر أول منشأة شبابية متعددة الاستخدامات على المستوى الوطني، وتخدم شباب مقاطعات عرفات، الميناء، والرياض.

وأضاف ولد الولي أن مسار صفقات إعادة تأهيل ملعبي السبخة والميناء قد تم إطلاقه فعلاً، حيث فُتح باب تقديم العروض منذ الثالث من أبريل الجاري، مشدداً على أن قطاعه يولي أهمية خاصة لتطوير وتأهيل المراكز الشبابية على امتداد التراب الوطني.