ضبطت وزارة الصحة الموريتانية، كميات من “مبيضات البشرة المحظورة” وصفتها بالكبيرة، وبالتعاون مع قطاع الجمارك، أُحيلَ إلى السجن شخصاني، بتهمة “حيازة وترويج هذه المواد”.

وجاء في إيجاز نشرته الوزارة على صفحتها على الفيسبوك أنه تم “ضبط كميات معتبرة من المستحضرات الجلدية الممنوعة، التي تحتوي على مادة “Clobetasol Propionate”.

وأضافت أن الاستعمال العشوائي المتكرر لهذه المواد قد يكون سببا في “مخاطر جسيمة تشمل الاتهابات الجلدية الحادة وتلفا دائما للبشرة، كما تجعلهن عرضة لخطر الإصابة بسرطان”.

وأوضحت أن “السلطات تحقيقاتها من أجل تفكيك شبكات التوزيع، والمتابعة القضائية لكل المتورطين”.