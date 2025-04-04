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موري آلو

Mauritel

بعد رسوم جمركية.. وزير الاقتصاد الموريتاني يلتقي السفارة الأمريكية

محمد يوسفبواسطة

عقد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد أبوه الخميس في نواكشوط، جلسة مباحثات مع القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في نواكشوط، جوني تي آيس.

وناقش الطرفان، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، حسب إيجاز نشرته وزارة الاقتصاج على صفحتها بفيسبوك.

وجاء اللقاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم.

وشمل القرار، قرابة مائتي دولة في مختلف القارات، منها خمسون إفريقية، من بينها موريتانيا، التي فرضت على واردتها  رسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الحد الأدنى ضمن القرار.

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