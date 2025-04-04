تعهد الرئيس السنغالي بشيرو ديوماي افاي بمواصلة التفاوض مع شركات النفط والغاز الأجنبية لمراجعة عقود استغلال الموارد في بلاده.

الرئيس السنغالي كان يتحدث ليل الخميس/الجمعة في خطاب موجه إلى الشعب السنغالي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني.

وقال ديوماي افي إنه في إطار ما سماه “استعادة السيطرة على مواردنا السيادية”، سيواصل “عملية إعادة التفاوض بشأن العقود وفق المسار الطبيعي لها”.