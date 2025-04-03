اعتبرت نقابات التعليم الأساسي والثانوي الموحدة الموريتانية، علاوة الطبشور لوكلاء التعليم العقدويين التي أعلنت عنها الحكومة، أمس الأربعاء، “تضليلا للرأي العام.”



واستنكرت اثنتا عشر نقابة تعليمية، في بيانها المشترك، اليوم الخميس، “الأساليب التضليلية” من الحكومة عبر “إعادة تقديم حقوق مكتسبة وكأنها إنجازات جديدة لصالح المدرسين.”



ونفى البيان أن تكون العلاوة الجديدة “مكسباً مستحدثاً،” مشيرة إلى أنها “مجرد تصحيح لوضع غير عادل طالما ناضلنا من أجل إنهائه.”



وأشارت النقابات إلى مشروع سكن المدرسين الذي أعلن عنه الرئيس ولد الغزواني ثم “أعادت الحكومة تقديمه لاحقًا على أنه سكن للمتقاعدين.” كسابقة على “تضليل الحكومة.”



وأكد البيان مواصلتها النضال حتى تحقق مطالبها في تحسين الأجور والعلاوات، وتلبية العريضة المطلبية لنقابات التعليم الأساسي والثانوي الموحدة.