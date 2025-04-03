غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس، العاصمة نواكشوط، متوجها إلى العاصمة السنغالية داكار.



تأتي زيارة الرئيس الموريتاني للسنغال، للمشاركة في حفل تخليد الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني لجمهورية السنغال، المستقلة عن فرنسا عام 1960.



وودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” من طرف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي ووزراء في حكومته.



ويرافق الرئيس، في زيارته، وفد يضمّ كلاً من الوزير المكلف بديوان الرئيس الناني ولد اشروقة، ومجموعة من مستشاري الرئاسة، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الموريتانية في دكار.