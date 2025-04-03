زار وزير الدولة للشؤون الخارجية البيساو غيني، نيلسون بريرا، اليوم الخميس، مركز الإيواء في عرفات، رفقة المدير العام المساعد للأمن الموريتاني فضيلي الناجي.



وعبّر الوزير، حسب إيجاز صادر عن الأمن الموريتاني، “عن كامل ارتياحه إزاء الظروف التي يقيم فيها المهاجرون غير الشرعيين، من إيواء وإعاشة ونقل.”



تأتي زيارة الوزير للمركز بعد أسابيع من عمليات ترحيل أجرتها السلطات الموريتانية، لمهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها غينيا بيساو.



ووصفت منظمات حقوقية، ومسؤولون رفيعو المستوى من دول مجاورة، عمليات الترحيل بأنها “تمت في ظروف غير إنسانية.” وهو ما نفته السلطات الموريتانية.



واستقبل الوزيرَ البيساو غيني، أمس الأربعاء، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ثم زار بعدها وزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبله وزيرها محمد سالم ولد مرزوگ.



وشكر الوزير، خلال زيارته لمركز الإيواء في عرفات، الحكومة الموريتانية على حسن المعاملة والإقامة للأجانب الأفارقة، مثنياً على العلاقات الخارجية المميزة بين موريتانيا وبلاده.



يذكر أن إيجاز الأمن الموريتاني الصادر اليوم الخميس، عرّف المسؤول البيساو غيني “بوزير الدولة للشؤون الخارجية،” بينما عرفته الرئاسة أمس الأربعاء “بكاتب الدولة للجاليات.”