أعطى الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجّاي، خلال اجتماع مع وزراء حكومته، تعليمات بالشروع في الترتيبات اللازمة لانطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.

واستعرضت اللجنة المكلفة بمتابعة وتنفيذ والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، المكونات المُشكِّلة للبرنامج.

شدد الوزير على ضرورة المتابعة للبرنامج طبقا “لتعليمات لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه على تنفيذ كل المكونات حسب الآجال والمواصفات التي تضمن استفادة المواطنين منها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب”.