وقعت موريتانيا والصين اليوم الخميس، اتفاق تعاون اقتصادي وفني، تقدم بموجبه الصين مليار ومائة مليون (1.100.000.000) أوقية جديدة مخصصة لتمويل مشاريع تنموية (200.000.000 یوان).

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن هذا الاتفاق سيخصص لتمويل بعض المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية التي تخدم الأولويات التنموية.

وعبر الوزير عن شكره باسم الحكومة والشعب الموريتانيين للحكومة والشعب الصينيين، على مستوى ونوعية الدعم الذي ما تقدمه الصين لبلاده من أجل إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من هته قال السفير الصيني في موريتانيا تانغ زونغ دونغ، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار علاقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، تعزيزا للعلاقات المتجذرة بينهما.