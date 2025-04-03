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الخميس, 3 أبريل
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الحكومة الموريتانية تعتمد آلية مشتركة لرقمنة الشهادات

مريم المنيربواسطة

بحثت الحكومة الموريتانية متمثلة في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، “آلية مشتركة لرقمنة الشهادات”.

وتهدف هذه الآلية -حسب وزارة التربية- إلى ربط الشهادات مباشرة بالحالة المدنية، وتمكين المواطنين من سحب شهاداتهم المصدقة مباشرة من تطبيق “هويتي”.

وستكون هذه الآلية سببا في “تسريع وتيرة الخدمات وتقريبها من المواطنين”، كما ستريحهم من عناء التنقل بين مباني الإدارة.

وحسب ذات المصدر يأتي “اللقاء في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنى الرقمية، وتكريس الشفافية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات العمومية”.

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موري نت
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