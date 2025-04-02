أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين موسى فال عضواً في المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني، بعد أقل من شهر على تعيينه منسقاً للحوار السياسي المرتقب.



وجاء تعيين فال ضمن عدة أسماء عيّنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بموجب مرسوم صادر عن الرئاسة، اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء.



وبموجب هذا المرسوم انضمت أسماء جديدة لمجلس البنك المركزي، هي إلى جانب موسى فال: عيشتو واكي وانكيسالي فال ومحمد سيد أحمد وسيديا محمد خالد.



وفي التاسع من مارس المنصرم أسند الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مهمة تنسيق الحوار الوطني المرتقب إلى السياسي موسى فال.



ويُعد موسى فال أحد أبرز السياسيين والاقتصاديين الموريتانيين الذين لعبوا أدوارًا محورية في المشهد السياسي الوطني على مدى عقود.