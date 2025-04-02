أصدر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء مشروع مرسوم يقضي بصرف علاوة شهرية بقيمة ست آلاف أوقية جديدة (60000 قديمة) لعقدويّي مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.
ويستفيد من العلاوة الصافية من الضرائب لمدة تسعة أشهر الوكلاء العقدويون الخاضعين للمرسوم 2019-050 المحدد لشروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري والذين يزاولون فعلا في الأقسام.
كما يستفيد مدرسو الفصل السادس من التعليم الابتدائي من علاوة تسمى ” علاوة تشجيعية” بمبلغ الفين (2000) أوقية جديدة شهريا لمدة تسعة أشهر، وفق نصّ البيان.
وأشار البيان الصادر من المجلس إلى أن مشروع المرسوم الحالي يدخل في إطار تحسين الظروف المادية لعمال قطاع التربية، تنفيذا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية الى النهوض برأس المال البشري.
ويعدل مشروع المرسوم بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل والمكمل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
الأربعاء, 2 أبريل
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