قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية صفية انتهاه اليوم الأربعاء إن موريتانيا تعمل على رفع ميزانية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 1.5% من الموازنة بحلول 2030.



وعددت الوزيرة التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومتها لدعم ذوي الإعاقة ورعايتهم أمام ممثلي الشركاء الفنيين والماليين لقطاعها على هامش مشاركتها في القمة العالمية الثالثة للإعاقة. (GDS 2025)



ولفتت إلى أن تحويلات نقدية منتظمة شملت الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يجري العمل على توسيع قاعدة المستفدين من التأمين الصحي من نفس الفئة الاجتماعية. وإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز حقوقهم.



وفي نفس إطار تعديد تدابير قطاعها لدعم ذوي الإعاقة، أشارت الوزيرة، أمام شركاء قطاعها، إلى الدعم السنوي للاتحادية الوطنية للجمعيات الموريتانية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تقدمه الحكومة الموريتانية.



وتستضيف العاصمة الألمانية برلين فعاليات القمة العالمية الثالثة للإعاقة، بتنظيم مشترك بين الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، وتهدف إلى مضاعفة جهود مناصرة ذوي الإعاقة.