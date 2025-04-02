أفرجت السلطات في النيجر عن 50 شخصية بارزة، من بينهم وزراء في الحكومة التي أطيح بها عام 2023، إلى جانب مسؤولين سياسيين وشخصيات أخرى، وفق ما أعلنته الأمانة العامة للحكومة النيجرية.

وشملت قائمة المفرج عنهم وزير البترول السابق محمد ساني عيسى، ووزير الدفاع السابق كالا موتاري، ووزير المالية السابق أحمد جيدود، بالإضافة إلى دبلوماسي وصحفي وعسكريين متهمين بمحاولات انقلاب في السنوات الماضية.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس، وفق بيان رسمي بثته قناة “آر تي إن” الحكومية.

ومع ذلك، يظل الرئيس السابق محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب عسكري يوم 26 يوليو 2023، قيد الاحتجاز بتهم الخيانة العظمى والمساس بأمن الدولة.

ويتولى الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي قاد الانقلاب، قيادة البلاد حالياً. وفي 26 مارس 2025، أدى اليمين الدستورية رئيساً لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، مع ترقيته إلى رتبة جنرال جيش.