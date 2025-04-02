توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية العامة ليوم غد الخميس، باستمرار وجود المنخفض الحراري جنوب البلاد, ما سيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة حيث ستصل إلى 44 درجة مئوية على مناطق لعصابة والحوضين وكوركول وكيدي ماغه.

في حين ستبقى الرياح ضعيفة إلى معتدلة من جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى من البلاد, وشمالية إلى شمالية غربية على باقي المناطق مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة على طول السواحل، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة شمال البلاد.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، توقعت الهيئة هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من شمالية إلى شمالية غربية، مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة، وسماء قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

.النعمة………………………..28-44°

تمبدغه……………………….24-44°

ولاته………………………….25-43°

عدل بكرو …………………. 24-44°

باسكنو …………….………..25-42°

لعيون……………………… 26-43°

الطينطان………………… 28-44°

كيفه…………………………26-43°

كنكوصه……………………26-44°

باركيول………………….…26-42°

كيهيدي…………………….25-41°

مونكل………………………..26-42°

مقامه………………………26-42°

إمبود……………………….26-42°

ألاك………………..……….22-38°

مقطع لحجار………….…24-40°

بوكى…………………..….23-40°

روصو.…………………….18-35°

أبوتلميت…………………21-37°

أطار..……………….…….20-36°

وادان……………………….20-36°

شنقيط…………………..19-35°

أوجفت………………….19-35°

انواذيبو…………………16-23°

تجكجه………..…………24-39°

تيشيت………..………..27-42°

سيلبابي………….……27-43°

ازويرات……….……….15-30°

بئر أم اكرين………….13-29°

أكجوجت……………….19-35°

انواكشوط……………17-27

أما بالنسبة لحالة البحر أوضحت الهيئة، أنه سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 1.25 إلى 2.5 متر.