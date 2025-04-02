أعربت جمعية مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية

“إيرا” عن استنكارها “الشديد” لإحالة الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الإعلامية للحركة، وردة أحمد سليمان، إلى السجن، معتبرةً القرار يمثل “انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير”.



وفي بيان صادر ليل الثلاثاء/الأربعاء، دعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الناشطة دون قيد أو شرط، مشددةً على تمسكها بحقوق التعبير السلمي ورفضها لما وصفته بـ”استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية”.



وقال البيان أن المنظمة ستواصل نضالها “السلمي” للدفاع عن الحقوق والحريات، داعيًا الرأي العام الوطني والدولي إلى متابعة القضية باعتبارها “اختبارًا لمدى احترام موريتانيا لالتزاماتها الحقوقية”.



وأودع قاضي التحقيق، عضو اللجنة الإعلامية للحركة وردة، السجن أمس الثلاثاء، على خلفية شكوى تقدم بها الناشط السياسي خطري ولد اجّ، الذي وصفته إيرا في بيانها “بالعميل الذي صدرت عنه بذاءات بحق الحركة.”