أعلنت شركة ماتال عن إطلاق “ويفي داري”، جهاز الإنترنت الثابت عالي السرعة، الذي يتيح لزبنائها ولوجًا غير محدود للإنترنت عبر شبكة WiFi، بأسعار تنافسية وعروض تناسب مختلف الاستخدامات، من التصفح والبث عالي الجودة إلى الألعاب والعمل عن بُعد.

يتميز الجهاز بسهولة التركيب والتشغيل الفوري دون الحاجة لانتظار التوصيل أو الالتزامات الطويلة. كما يضم بطارية مدمجة تضمن استمرار الاتصال حتى في حالة انقطاع الكهرباء.

سيتم طرح الخدمة تدريجيًا في مختلف أحياء نواكشوط قبل تعميمها على مستوى البلاد، في إطار جهود ماتال لتعزيز انتشار الإنترنت عالي السرعة في موريتانيا.

للمزيد من المعلومات، زوروا www.mattel.mr أو تواصلوا عبر واتساب: 36000132 أو في أقرب وكالة ماتال.