عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بموجب مرسوم صادر، اليوم الثلاثاء، عن رئاسة الجمهورية، جاكانا إساقا، رئيسا لسلطة منطقة انواذيبو الحرة.



ويأتي جاكانا إساقا خلفاً لرئيس المنطقة الحرة السابق با عبدولاي مامادو الذي شغل المنصب منذ 2022، قادما آنذاك من الإدارة العامة لميناء خليج الراحة.



وكان المدير الجديد للمنطقة الحرة جاكانا إساقا قد شغل عدة مناصب حكومية، منها الأمانة العامة لوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي، وتنسيق قطب المدن والبنى التحتية في نفس الوزارة.