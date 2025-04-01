كشفت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، عن استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز إنتاجها من خام الحديد، وخفض تكاليف التشغيل، وتوسيع نشاطها الصناعي من خلال استثمارات كبرى وشراكات استراتيجية، حسب مراسل صحراء ميديا في ازويرات.

وتسعى الشركة عبر الخطة، إلى” رفع القدرة الإنتاجية تدريجياً لتصل إلى 45 مليون طن سنة 2031، وإلى 60 مليون طن سنة 2038، ثم إلى 80 مليون طن سنوياً بحلول عام 2045، معظمها من مشاريع الشراكات، التي يتم العمل عليها حاليا”، إضافة إلى “تحسين التنافسية عبر تقليص تكاليف الإنتاج والشحن، وتعزيز كفاءة العمليات المنجمية واللوجستية.”

كما تهدف إلى “إنشاء قطب صناعي في نواذيبو لدعم الصناعات التحويلية، وإنتاج مكورات الحديد والحديد المقولب حراريًا (HBI)”، و”تطوير البنية التحتية، لاستيعاب المشاريع المستقبلية وتحسين الأداء التشغيلي”، بالإضافة إلى “تعزيز قطاع الطاقة من خلال حلول مستدامة تواكب احتياجات النمو الصناعي.”

وحسب المراسل، فقد عين قادة ورعاة لجميع المبادرات الهادفة إلى تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي، وهي مبادرات تشمل كافة مناحي حياة الشركة. كما تم إطلاق “مكتب التحول” وهو إدارة تعنى بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية، وضمان تحقيق الأهداف في الآجال المحددة، عبر المتابعة الدقيقة لعمل القادة.