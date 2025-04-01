قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد الفتاح عبد الفتاح إن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين أغشت وأكتوبر 2024، من تمويل 1099 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و1169 نشاطا مدرا للدخل، ودعم 152 من المشاريع القائمة.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أوضح خلالها أن العمل يجري حاليا على خلق 200 موطن شغل في قطاع الزراعة، وتوفير تمويلات لفائدة 400 مشروع في ولايات كوركول وكيدي ماغا وبلدية دار النعيم بنواكشوط الشمالية، بالإضافة لمشروع نموذجي تم إطلاقه لخلق فرص العمل في مجال النقل الحضري بولايات الحوضين ولعصابة.

وقال ولد عبد الفتاح إنه سيتم إطلاق مشاريع أخرى مماثلة في قطاعات مثل الصيد، والتنمية الحيوانية، وغيرها من سلاسل القيم الواعدة، كما سيتم إنشاء شباك خاص بدعم ريادة الأعمال خاصة النسائية والشبابية، مضيفا أن كل هذه المشاريع تمت دراستها ووضعت معايير موضوعية لاختيار المستفيدين منها على أساس الكفاءة والقدرة على التطور والاستعداد للعمل الجاد دون مراعاة لأي معايير غير موضوعية.

وأضاف عبد الفتاح، أن الحكومة تعمل على رفع قابلية تشغيل الشباب من خلال التكوين المهني، وتقريبهم من سوق العمل عبر تعزيز آليات الربط بين المشغلين وطالبي الشغل وتحسين شفافية السوق، وهو ما انعكس في توفير الوكالة الوطنية للتشغيل لمئات من عروض العمل والتدريب خلال الأشهر الماضية على موقعها الإلكتروني.