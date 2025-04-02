يتوقع أن يصل وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تشكل تحالف دول الساحل، إلى موسكو الخميس للمشاركة في أول مشاورات بين اتحادهم الكونفدرالي وروسيا، بحسب ما أشاروا في بيان.

ويزور وزراء خارجية الدول الثلاث موسكو الخميس والجمعة بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأكد وزراء خارجية دول الساحل الثلاث في بيان نشرته وزارة خارجية مالي، التي تتولى رئاسة الاتحاد أن زيارتهم تهدف “إلى المشاركة في الدورة الأولى من المشاورات بين بلدان تحالف دول الساحل وروسيا”.

وأضاف البيان أن “هذا الاجتماع يعكس الرغبة المشتركة بين رؤساء بلدان تحالف دول الساحل والاتحاد الروسي، في توسيع شراكتهم وحوارهم السياسي على المستوى الاتحادي، ووضعهما في صلب أجنداتهم الدبلوماسية والتنموية والدفاعية”.

وأكد الوزراء الثلاث أن “اجتماع موسكو يشكل خطوة مهمة في إرساء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين تحالف دول الساحل وروسيا”.

وتحكم مالي والنيجر وبوركينا فاسو أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة من خلال انقلابات بين 2020 و2023، وابتعدت عن فرنسا القوة الاستعمارية السابقة لتتقارب مع روسيا.

وانفصلت الدول الساحلية الثلاث عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) وشكلت تحالف دول الساحل.