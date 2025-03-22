اختفت فتاة موريتانية بعد أن غادرت بيت أهلها أمس الجمعة، بينما تقول أسرتها إنها “مختطفة” من طرف مجهول يطالب بفدية مقابل الإفراج عنها.

وفقًا للمصادر، غادرت الفتاة منزلها في الساعة العاشرة صباحًا، لكن الاتصال انقطع بها بعد ذلك.

وقالت أسرة الفتاة، إنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول، أبلغهم بأن الفتاة قد تم اختطافها وأن الخاطفين طالبوا بفدية قدرها مليون أوقية قديمة مقابل الإفراج عنها.

وأضافت الأسرة أن الخاطفين طلبوا منهم عدم إبلاغ السلطات الأمنية، إلا أن الأسرة قامت بإبلاغ الشرطة فورًا.

في أعقاب البلاغ، انتقلت فرق الشرطة إلى منزل الفتاة مباشرةً لبدء التحقيقات الرسمية، وبعد معاينة كاميرات المراقبة في المنطقة، تم تحديد مرور الفتاة في شارع قريب من منزلها في الساعة العاشرة صباحًا، أثناء توجهها إلى مستشفى الصداقة.