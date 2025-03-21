وزعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في موريتانيا، اليوم الجمعة، معونات مالية بقيمة 50 مليون أوقية جديدة (نصف مليار أوقية) استفادت منها “10 آلاف أسرة هشة في إطار برنامج “تضامنية رمضان 2025″.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر الشركة الموريتانية للبريد في العاصمة نواكشوط، حيث أكدت وزير العمل الاجتماعي صفية بنت انتهاه، أن هذه المبادرة تهدف إلى “تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا“.

وأوضحت بنت انتهاه أن المستفيدين من هذه المعونات يشملون النساء المعيلات للأسر، وأسر الأطفال متعددي الإعاقة، وأمهات أطفال التوحد، والنساء الأرامل، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت الوزيرة إن “تضامنية رمضان” تعد جزءًا من الجهود المستمرة لوزارتها لدعم الفئات الهشة، مؤكدة أن العديد من المرضى المسجلين في قواعد بيانات الوزارة سيستفيدون من هذه المبادرة على مستوى جميع أنحاء البلاد.