الجمعة, 21 مارس
24/24 :
- “سنيم” تفتح باب الاكتتاب الخارجي في ميادين مختلفة (إعلان)
- وزيرة التربية: اقتناء أكثر من مليون كتاب مدرسي منذ بداية العام الدراسي
- وزارة البيئة تنفي إعادة افتتاح مصنع تدوير الزيوت بتوجنين
- ولد الغزواني: ميزانية التعليم العالي تضاعفت إلى 20 مليار في 2024
- خيرية سنيم توزع مساعدات غذائية ونقدية على سكان تيرس الزمور
- “سكن المدرسين” يعيد الجدل بين الحكومة ونقابات تدريسية
- وزير الثقافة: حل مسألة المتعاونين في الإعلام العمومي أصبح قريبا
- وزيرة التجارة: الإنتاج المحلي سيواصل تحقيق ذروته حتى أغسطس