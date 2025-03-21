قالت وزيرة التربية، في الحكومة الموريتانية. هدى باباه، إن قطاعها باشر منذ بداية السنة الدراسية بتنفيذ خطة “واسعة” لتوفير الكتب المدرسية، تضمنت اقتناء مليون كتاب في مرحلة أولى، شملت مختلف مناطق البلاد.



جاء ذلك خلال إطلاقها، اليوم الجمعة، قافلة توزيع أربعين ألف (40.000) كتاب مدرسي ضمن مشروع دعم المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل (SWEED)، بتوجنين.



وقالت إن جهود الوزارة شملت طباعة وتوزيع ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف (337.000) كتاب موجه لعدة مستويات دراسية، إضافة إلى تجهيز ثلاثة آلاف (3.000) لوح إلكتروني لدعم الأساتذة في إعداد الدروس، وإنشاء 25 قاعة معلوماتية مجهزة بمكتبات رقمية، إلى جانب ترميم 57 مرفقًا مدرسيًا وتحسين البنية التحتية.



وأكدت أن قطاعها يعمل على التكفل بدروس التقوية في الأقسام النهائية بالولايات المستفيدة، وتوزيع منح دراسية على اثنتي عشر ألف (12.000) تلميذة من أسر فقيرة.