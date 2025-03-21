نفت وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، إعادة افتتاح شركة شركة RAF Chemical، المتخصصة في إعادة تدوير الزيوت المستعملة بمقاطعة توجنين في العاضمة نواكشوط.

وقالت في إيجاز أصدرته اليوم الجمعة، إن معلومات افتتاحه “عارية من الصحة، ومصنع الشركة المذكورة ما زال في وضعية الإغلاق حتى هذه اللحظة.”

وأشارت إلى أنها أوقفت عمل الشركة بسبب “تجاوزها الحد المسموح به والمعايير المعروفة دوليا حتى تصحح الشركة وضعيتها”، بعد إطلاق حملة لتحليل جودة الهواء في عام 2024، إثر شكاوى من سكان المنطقة الصناعية توجونين، بولاية نواكشوط الشمالية.

وأوضحت أن النتائج كشفت عن “بعض التجاوزات للعتبات التنظيمية لتلوث الهواء في شركة RAF Chemical، المتخصصة في إعادة تدوير الزيوت المستعملة.”

وأكدت أن “أي شركة تشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة ستعاقب طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال، من أجل ضمان بيئة معيشية صحية للسكان.”