قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ليل الخميس /الجمعة إن ميزانية التعليم العالي تضاعفت في عام 2024 إلى أكثر من 20 مليار أوقية قديمة، بعد أن كانت في حدود 9 مليارات أوقية قديمة سنة 2019.

جاء حديث ولد الغزواني خلال مأدبة إفطار دعا إليها مجموعة من الطلاب الجامعيين يمثلون مختلف مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا.

وأشار في حديثه عن “الإنجازات التي تحققت في القطاع”، إلى “تحسين ظروف الطلاب بصفة عامة عبر زيادة مبلغ المنح وتوسيع قاعدة المستفيدين منها”.

هذا بالإضافة إلى “تعميم الضمان الصحي ومجانية النقل العمومي بالنسبة لأبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي”، حسب قوله.

وفي سياق متصل قال إن مؤسسات التعليم العالي أصبحت “توفر توفر 61 تخصصا 11 منها تخصصات جديد”.