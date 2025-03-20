وزعت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، اليوم الخميس مساعدات غذائية ونقدية على سكان ولاية تيرس زمور ضمن عملية رمضان 1446هـ.

وشملت المساعدات أكثر من 2400 سلة غذائية، وتوزيعات نقدية على 93 إماما، 91 مؤذنا، و141 محظرة.

وحسب بيان للشركة فإن “العملية ركزت بالتشاور مع السلطات المحلية، على الأسر المتعففة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومتقاعدي مجموعة سنيم، والأرامل، ومرضى تصفية الدم”.

وتستفيد من هذا التوزيع مدن ازويرات وافديرك واتواجيل وبير ام اقرين، إضافة إلى مركز شوم الإداري التابع لولاية آدرار، حسب ذات المصدر.