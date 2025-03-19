نوّه مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء بمستوى التقدم في تنفيذ البرنامج الأولوي لتنمية مدينة نواكشوط الذي انطلق في 20 يناير 2025، ووصفه مستوى التنفيذ فيه “بالجيّد في شهر فبراير 2025.”



ودعا البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه في القصر الرئاسي إلى المحافظة على مستوى مماثل من الأداء خلال الأشهر المقبلة.



وأشاد المجلس بالمصالح المختصة في القطاعات الوزارية التي “كانت قادرة على تحقيق أداء جيد في مراحل التحضير والإبرام والانطلاقة،” حسب البيان.



وفي 20 يناير الماضي أطلق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من مقاطعة الرياض البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 5,7 مليار أوقية جديدة، في أفق زمنيّ من 24 شهرا.



وتنقسم ميزانية البرنامج على ثماني مكونات هي الصحة والتربية والماء الصالح للشرب والصرف الصحي وفك العزلة والشباب والرياضة والتخطيط والبيئة والمشاركة المجتمعية.