عيّن مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، الدكتور وولو كوليبالي مديراً للمعهد الوطني لأمراض الفيروسات والكبد، (طب الفيروسات) خلفاً لمديره المستقيل منذ أسبوعين المصطفى محمدو مناه.



وفي مايو من العام الماضي، عيّن مجلس الوزراء الدكتور وولو كوليبالي المتخصص في أمراض الغدد الصماء، مكلفا بمهمة في ديوان وزير الصحة، قادما من رئاسة مصلحة الطب الباطني بمركز الاستطباب الوطني.



وردّ المصطفى محمدو مناه المدير السابق للمعهد أسباب استقالته لتدهور وضع المؤسسة، بعد عدة تحذيرات وجهها للوزارة، وبذل الجهود على مدار ثلاث سنوات لمحاولة تحسين الوضع، حسب رسالة استقالة وجهها لوزارة الصحة.



وكشف المدير السابق للمعهد تفاصيل وضع المستشفى من تدهور للمعدات، ونقص في مخزون الأدوية، وإنهاك للطاقم الطبي بسبب عبء العمل المتزايد، ما يؤثر بشدة على جودة الرعاية المقدمة للمرضى ويعرض صحتهم للخطر، حسب تعبيره.